Рязанские игрушки украсили новогоднюю елку в питерском Эрмитаже

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-30T10:26:26+03:00

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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге оттобрал для своей новогодней елки игрушки, изготовленные в студии декоративно-прикладного искусства центра культурного развития города Касимов в Рязанской области.

Руководитель студии Светлана Баурова со своими учениками Полина Махова и Арсений Арбузов поучаствовали в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа». В Питер они послали ватного Мышиного короля, берестяного Щелкунчика и театральную маску. Дело в том, что темой конкурса был Год Театра в России, а размер поделок не должен был превышать 15х15х15 см. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В студии декоративно-прикладного искусства занимаются 17 воспитанников разного возраста. Ребята знакомятся с народными промыслами, мастерят поделки из разных материалов, в том числе из природных и бросовых.