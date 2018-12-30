На юге Рязанской области сгорела комната в трехэтажном доме

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-30T09:46:52+03:00

Несколькими часами раньше похожая история с кухней произошла на Московском шоссе в Рязани

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29 декабря в половине десятого вечера противопожарная служба получила сообщение о пожаре в селе Покровское Ухоловского района. Возгорание произошло в трехэтажном блочном жилом доме с шиферной кровлей.

На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, с огнем боролись 3 человека личного состава противопожарной службы. Основную часть трехкомнатной квартиры удалось отстоять: выгорела только одна комната, пострадавших нет.

Похожим образом в тот же день ранее огонь уничтожил внутренний интерьер кухни в многоэтажном кирпичном доме на Московском шоссе в Рязани. Там для быстрого тушения потребовалось 7 пожарных.