Игроки ХК «Рязань» водили хоровод в Солотче и прокатились на «паровозе без колес»

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-29T20:21:09+03:00

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После заключительной домашней серии уходящего года игроки ХК «Рязань» отправились в Солотчу в качестве гостей новогоднего представления, которое прошло в местной школе-интернате. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Праздник традиционно начался с поздравлений. От хоккейного клуба выступил капитан команды Артем Седунов:

- В первую очередь хочется пожелать всем здоровья и счастья, а детям — расти веселыми и спортивными!

Затем начался новогодний спектакль, все роли в котором исполняли сами воспитанники школы-интерната. В представлении приняли участие и игроки рязанской команды: танцевали, водили хоровод вокруг главного новогоднего украшения и даже прокатились на «паровозе без колес».

Также хоккеисты вручили детям несколько коробок игрушек, различных канцтоваров и сладостей, собранных и при активном участии болельщиков ХК «Рязань».