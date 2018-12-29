Игроки ХК «Рязань» водили хоровод в Солотче и прокатились на «паровозе без колес»
После заключительной домашней серии уходящего года игроки ХК «Рязань» отправились в Солотчу в качестве гостей новогоднего представления, которое прошло в местной школе-интернате. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Праздник традиционно начался с поздравлений. От хоккейного клуба выступил капитан команды Артем Седунов:
- В первую очередь хочется пожелать всем здоровья и счастья, а детям — расти веселыми и спортивными!
Затем начался новогодний спектакль, все роли в котором исполняли сами воспитанники школы-интерната. В представлении приняли участие и игроки рязанской команды: танцевали, водили хоровод вокруг главного новогоднего украшения и даже прокатились на «паровозе без колес».
Также хоккеисты вручили детям несколько коробок игрушек, различных канцтоваров и сладостей, собранных и при активном участии болельщиков ХК «Рязань».