2018-12-29T15:59:14+03:00
Спорт

Рязанский вратарь в составе молодежной сборной России удачно сыграл с Чехией

Петр Кочетков отразил 24 броска, а гол в его ворота эксперты считают «парадоксальным»
Павел АВЕРИН
Поделиться:
. Фото: пресс-служба ХК "Рязань". Фото: пресс-служба ХК "Рязань"
Изменить размер текста:

На проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира сборная России встречалась 29 декабря с Чехией и победила 2:1, причем дважды забив в меньшинстве. Ворота национальной команды защищал голкипер ХК «Рязань» Петр Кочетков. В ходе матча он отразил 24 броска в створ своих ворот.

Главный тренер Валерий Брагин в матче с чехами избрал оборонительную тактику с осторожными выпадами на ворота соперника. Когда чехи имели численное превосходство, это срабатывало лучше всего.Заброшенные шайбы на счету Артема Галимова и Николая Коваленко.

А вот гол в ворота Кочеткова многие эксперты считают «парадоксальным» - нелепый рикошет от двухметрового Конделика случился, когда чехи играли в большинстве. Подчеркнем, что последний раз Кочетков вступил в игру прямо перед финальной сиреной, отразив опасный бросок - работы Петру хватало.

Вратарей Брагин чередует, если так пойдет и дальше, то в решающем матче с канадцами место в воротах нашей команды займет именно Петр Кочетков. Игра пройдет в новогоднюю ночь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24