Рязанский вратарь в составе молодежной сборной России удачно сыграл с Чехией

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-29T15:59:14+03:00

Петр Кочетков отразил 24 броска, а гол в его ворота эксперты считают «парадоксальным»

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На проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира сборная России встречалась 29 декабря с Чехией и победила 2:1, причем дважды забив в меньшинстве. Ворота национальной команды защищал голкипер ХК «Рязань» Петр Кочетков. В ходе матча он отразил 24 броска в створ своих ворот.

Главный тренер Валерий Брагин в матче с чехами избрал оборонительную тактику с осторожными выпадами на ворота соперника. Когда чехи имели численное превосходство, это срабатывало лучше всего.Заброшенные шайбы на счету Артема Галимова и Николая Коваленко.

А вот гол в ворота Кочеткова многие эксперты считают «парадоксальным» - нелепый рикошет от двухметрового Конделика случился, когда чехи играли в большинстве. Подчеркнем, что последний раз Кочетков вступил в игру прямо перед финальной сиреной, отразив опасный бросок - работы Петру хватало.

Вратарей Брагин чередует, если так пойдет и дальше, то в решающем матче с канадцами место в воротах нашей команды займет именно Петр Кочетков. Игра пройдет в новогоднюю ночь.