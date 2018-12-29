Использовать воду из обновленного источника под Рязанью можно будет только весной
В Мурмино продолжается восстановление источника в честь святителя Николая Мирликийского, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Инициаторами восстановления стали местные жители и священнослужители, предложившие реализовать этот проект в рамках муниципальной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В середине декабря здесь совершили молебен и приступили к работе. Волонтеры из Рязани и Рязанского района демонтировали старый колодец, собрали новый сруб из лиственницы и проложили трубу для отвода воды.
Однако использовать воду можно будет лишь через несколько месяцев – после весеннего паводка.
В мае же вокруг источника планируют благоустроить территорию.
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