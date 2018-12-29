Сотрудника рязанской управляющей компании оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-29T15:32:59+03:00

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Прокуратура Ухоловского района выявила нарушения в работе местной управляющей компании, сообщает пресс-служба надзорного органа. МКП «Ухоловский коммунальщик» занимается водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением райцентра.

9 октября на имя директора этого предприятия поступило заявление от местного жителя по вопросу оплаты воды и канализации. Однако просьбу так и не рассмотрели и ответ жителю не дали. Хотя по закону зарегистрированное письмо сотрудники УК должны были рассмотреть в течение 30 дней.

В отношении должностного лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Сотрудник в итоге оштрафован на 5 тысяч рублей.