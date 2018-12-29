В Рязани после столкновения автомобиль вылетел на тротуар и едва не сбил пешехода

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-29T16:25:44+03:00

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Вечером в пятницу, 28 декабря, в Рязани на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев произошло серьезное ДТП. Автомобиль УАЗ-«буханка, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной машине. Произошло столкновение, в результате которого легковая машина, двигавшаяся на перекрестке прямо (Lada XRay), вылетела на тротуар и едва не сбила пешехода.

Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись выложена на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube.

От удара пассажир УАЗа вывалился на проезжую часть. Пострадавшего госпитализировали. Также помощь медиков потребовалась водителю «буханки».