Рязанская область заняла 1 место в динамовской спартакиаде

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-29T14:39:43+03:00

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Команда Рязанской области в 2018 году в ходе спартакиады общества «Динамо» показала высокие результаты, выступив в пяти видах спорта (дзюдо и самбо, стрельба из ПМ и АК, легкоатлетический кросс). При этом лишь рязанские бегуны не смогли подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Таким образом, Рязанская область заняла первое место среди регионов, участвующих в самых массовых динамовских соревнованиях. Это случилось второй раз в истории спортобщества силовых структур. По данным Центрального Совета «Динамо» в Спартакиаде-2018 приняли участие более двух тысяч спортсменов из 71 субъекта Российской Федерации, среди них 33 заслуженных мастера спорта и 121 мастер спорта международного класса.