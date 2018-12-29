Авария на Михайловском шоссе в Рязани парализовала движение
По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей
Фото: соцсети.
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В субботу, 29 декабря, примерно в половине второго дня в Рязани на Михайловском шоссе неподалеку от перекрестка с улицей Военных Автомобилистов произошла массовая авария. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте». По словам очевидцев, в ДТП поучаствовало пять автомобилей. Авария практически парализовала движение в этой части города.
Автомобильная пробка в одну сторону растянулась до Московского шоссе, в другую – до Южной окружной дороги.
Дорожная ситуация на 14.15.
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