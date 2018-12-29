Из-за аварии в Рязани отключат отопление на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-29T14:08:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аварии на тепломагистрали, которая произошла в Рязани утром 29 декабря, отключат отопление по улицам Новоселов, Зубковой и Касимовскому шоссе.

- МУП «РМПТС» оценило объем работ, приступило к ликвидации, - сообщила пресс-служба городской администрации.

Теплоснабжение планируется восстановить в течение 4-5 часов.

Напомним, двумя днями ранее в Рязани случилось сразу два прорыва. Из-за этого снизилась подача тепла в ту же Дашково-Песочню и в центр города.