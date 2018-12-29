В Рязани произошел очередной прорыв тепломагистрали

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-29T13:06:58+03:00

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29 декабря в Рязани вновь произошла аварийная ситуация на тепловых сетях – в районе улицы Новоселов прорвало 4-ю магистраль. По информации «Комсомолки», чтобы провести ремонтные работы, МУП «РМПТС» инициировало снижение давления на несколько атмосфер.

Холоднее в домах может стать не только в Дашково-Песочне, но и центральной части города. По предварительной информации, это может продлиться до 20.00.