В дни зимних каникул в детских лагерях отдохнут более 3 тысяч юных рязанцев
В Рязанской области в дни зимних каникул в детских лагерях отдохнут свыше 3 тыс. человек. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Во время зимней оздоровительной кампании будут работать около ста оздоровительных организаций, в числе которых 5 загородных лагерей, 88 – с дневным пребыванием. К тому же, школьники смогут с пользой для себя провести каникулы в лагере труда и отдыха, а также в детском санатории. Планируется, что в них отдохнут более 3400 человек.
В «Солнечном», «Радуге», «Лучезарном» и «Прометее» будут организованы профильные смены для тех, кто достиг отличных результатов в учебе, спорте, общественной жизни и творчестве.