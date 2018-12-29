В дни зимних каникул в детских лагерях отдохнут более 3 тысяч юных рязанцев

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-29T12:24:22+03:00

В некоторых из них будут организованы профильные смены для школьников, отличившихся в учебе, спорте и творчестве

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В Рязанской области в дни зимних каникул в детских лагерях отдохнут свыше 3 тыс. человек. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Во время зимней оздоровительной кампании будут работать около ста оздоровительных организаций, в числе которых 5 загородных лагерей, 88 – с дневным пребыванием. К тому же, школьники смогут с пользой для себя провести каникулы в лагере труда и отдыха, а также в детском санатории. Планируется, что в них отдохнут более 3400 человек.

В «Солнечном», «Радуге», «Лучезарном» и «Прометее» будут организованы профильные смены для тех, кто достиг отличных результатов в учебе, спорте, общественной жизни и творчестве.