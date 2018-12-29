2018-12-29T12:03:55+03:00
Происшествия

Под Рязанью фура протаранила фургон

За медпомощью обращался 77-летний житель Московской области
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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28 декабря на М-5 «Урал» в Рыбновском районе столкнулись фура и фургон. Произошло это на 170 километре федеральной трассы в 11.26.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, тягач SCANIA с полуприцепом под управлением 32-летнего водителя протаранил попутный фургон марки Mercedes-Benz, за рулем которого был 77-летний житель Московской области. Последний в результате случившегося обращался за медпомощью.

Всего за сутки на дорогах Рязанской области в 3 ДТП пострадали 4 человека.

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