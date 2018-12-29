2018-12-29T11:45:31+03:00
Общество

Рязанская певица вышла в полуфинал всероссийской «Новой Звезды» (видео)

Оксана Алешина в эфире телеканала «Звезда» спела известную песню Аллы Пугачевой в джазовой обработке
Павел АВЕРИН
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Оксана Алешина спела вживую "Позови меня с собой" в новой аранжировке. Фото: телеканал "Звезда"Оксана Алешина спела вживую "Позови меня с собой" в новой аранжировке. Фото: телеканал "Звезда"
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Рязанская певица Оксана Алешина с творческим псевдонимом OKSIOMA приняла участие во всероссийском телевизионном конкурсе «Новая звезда» и вышла в его полуфинал с песней Татьяны Снежиной «Позови меня с собой», которая стала хитом в исполнении Аллы Пугачевой.

По условиям конкурса один регион страны может представлять только один участник. OKSIOMA сделала новую аранжировку (с фортепианной партией ей помогла Элла Хрусталева) и представила песню на суд жюри и зрителей телеканала «Звезда». Эфир состоялся 26 декабря.

- Меня однажды попросили спеть «Позови меня с собой», в которой поразили слова, но они были в какой-то угловатой мелодии, - рассказала «Комсомолке» сама певица. - Я сделала новую, джазовую обработку. По-моему, песня зазвучала совершенно иначе, намного нежнее.

В полуфинале OKSIOMA, которая некоторое время выступала с известным рязанским коллективом Feelin's, споет авторскую песню со своего альбома «Волна». В эфире зрители увидят ее в январе 2019 года.

OKSIOMA, Рязанская область - "Позови меня с собой".Источник: https://www.youtube.com/channel/UC6AuVFmHVASKiXICTrb5mZg

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