Рязанская певица вышла в полуфинал всероссийской «Новой Звезды» (видео)
Рязанская певица Оксана Алешина с творческим псевдонимом OKSIOMA приняла участие во всероссийском телевизионном конкурсе «Новая звезда» и вышла в его полуфинал с песней Татьяны Снежиной «Позови меня с собой», которая стала хитом в исполнении Аллы Пугачевой.
По условиям конкурса один регион страны может представлять только один участник. OKSIOMA сделала новую аранжировку (с фортепианной партией ей помогла Элла Хрусталева) и представила песню на суд жюри и зрителей телеканала «Звезда». Эфир состоялся 26 декабря.
- Меня однажды попросили спеть «Позови меня с собой», в которой поразили слова, но они были в какой-то угловатой мелодии, - рассказала «Комсомолке» сама певица. - Я сделала новую, джазовую обработку. По-моему, песня зазвучала совершенно иначе, намного нежнее.
В полуфинале OKSIOMA, которая некоторое время выступала с известным рязанским коллективом Feelin's, споет авторскую песню со своего альбома «Волна». В эфире зрители увидят ее в январе 2019 года.
OKSIOMA, Рязанская область - "Позови меня с собой".Источник: https://www.youtube.com/channel/UC6AuVFmHVASKiXICTrb5mZg