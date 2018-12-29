2018-12-29T10:39:34+03:00
Общество

Россельхознадзор усомнился в безопасности мясной продукции на рязанской 5-й базе

Материалы проверки, выявившей множество нарушений, направлены в прокуратуру
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: rsnadzor.ruФото: rsnadzor.ru
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На территории 5-й базы (ТПК «На Шабулина») в Рязани Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения у торговцев мясом. Они, как заявили в ведомстве, ставят под сомнение безопасность продукции из-за угрозы заражения патогенной микрофлорой.

Инспекторы увидели, что туши лежат на поддонах в проходе торгового павильона, где рядом с ними ходят покупатели в верхней одежде. В холодильной камере продукты убоя и вовсе сваливали на пол. Топоры и ножи валялись прямо на мясе. Возможность поддерживать должный температурный режим при разрубе и хранении мясных полутуш в помещениях отсутствует.

Также инспекторы обнаружили более 100 килограммов обезличенной (без необходимых документов) рыбы.

Материалы проверки направят в прокуратуру Московского района Рязани, чтобы та приняла соответствующие меры.

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