2018-12-29T09:36:25+03:00
Здоровье

В Рязани впервые провели эндоваскулярную операцию на мозге

Хирурги обошлись без трепанации черепа и длительного наркоза, а получили доступ к аневризме через прокол в бедре
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани 24-летнему молодому человеку с расслоением стенок сосуда головного мозга провели эндоваскулярную операцию. До этого таких вмешательств в регионе не делали, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Через маленький прокол в бедре хирурги провели катетер к позвоночной артерии, а оттуда – к источнику проблем. Риск разрыва сосуда снижают, заполняя аневризму спиралями:

- Толщина спиралей - меньше миллиметра. Установить их возможно только имея хирургические навыки, специальное оборудование и необходимые расходные материалы – микрокатетеры, платиновые спирали, микропроводники, - цитирует минздрав заведующего отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрия Сурова.

Медики дают благоприятный прогноз на выздоровление пациента.

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