2018-12-28T20:07:08+03:00
Общество

Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники

Представители муниципального учреждения «Лесопарк» напоминают, что это бесплатно
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Фото: vk.com/lesopark62Фото: vk.com/lesopark62
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В Рязани начали действовать мошенники, использующие Новогоднюю деревню, а именно – резиденцию Деда Мороза, как инструмент незаконного заработка. Об этом сообщает муниципальное учреждение «Лесопарк» в своей официальной группе.

- Обращаем ваше внимание, что посещение резиденции Деда Мороза и Снегурочки абсолютно бесплатно, - говорится в записи.

Также ни копейки не стоит и фотография с зимним волшебником и его внучкой. Более того, запечатлеть гостей в их компании может местный фотограф.

Представители учреждения просят сообщать им о фактах и попытках обмана, а также призывают не переводить мошенникам деньги.

Резиденция открыта до 13 января с 15 до 20 часов.

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