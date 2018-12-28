Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники
В Рязани начали действовать мошенники, использующие Новогоднюю деревню, а именно – резиденцию Деда Мороза, как инструмент незаконного заработка. Об этом сообщает муниципальное учреждение «Лесопарк» в своей официальной группе.
- Обращаем ваше внимание, что посещение резиденции Деда Мороза и Снегурочки абсолютно бесплатно, - говорится в записи.
Также ни копейки не стоит и фотография с зимним волшебником и его внучкой. Более того, запечатлеть гостей в их компании может местный фотограф.
Представители учреждения просят сообщать им о фактах и попытках обмана, а также призывают не переводить мошенникам деньги.
Резиденция открыта до 13 января с 15 до 20 часов.