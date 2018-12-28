Снег в Рязанской области уже превысил декадную норму

СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-28T18:09:29+03:00

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Рязанский Гидрометцентр опубликовал сводную информацию о погоде этого декабря. Снега, наконец, хватает, а вот солнышко подвело: циклоны и их атмосферные фронты держат небо пасмурным. В итоге снег больше недели выпадает по всей области каждый день.

Так, 22 и 24 числа местами в регионе был сильный снег – выпало до 7 мм осадков (в пересчете на воду). В общей сложности за последние шесть дней декадная норма превышена, порой на две трети.

– Постепенно увеличивается и высота снежного покрова. Если 20 декабря по области высота снега составляла от 15 до 29 см, то 26 числа, например, в Старожилове уже достигнута отметка в 39 см, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом метеорологи напоминают: ситуация на дорогах сложная, местами под снегом сохраняется слой льда. Будьте осторожны!

Тем временем портал «Погода и климат» приводит данные: на 28 декабря в Рязани выпало 54 миллиметра осадков (126% месячной нормы).