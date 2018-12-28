2018-12-28T18:09:29+03:00
Общество

Снег в Рязанской области уже превысил декадную норму

Один из самых засыпанных районов – Старожиловский
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанский Гидрометцентр опубликовал сводную информацию о погоде этого декабря. Снега, наконец, хватает, а вот солнышко подвело: циклоны и их атмосферные фронты держат небо пасмурным. В итоге снег больше недели выпадает по всей области каждый день.

Так, 22 и 24 числа местами в регионе был сильный снег – выпало до 7 мм осадков (в пересчете на воду). В общей сложности за последние шесть дней декадная норма превышена, порой на две трети.

– Постепенно увеличивается и высота снежного покрова. Если 20 декабря по области высота снега составляла от 15 до 29 см, то 26 числа, например, в Старожилове уже достигнута отметка в 39 см, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом метеорологи напоминают: ситуация на дорогах сложная, местами под снегом сохраняется слой льда. Будьте осторожны!

Тем временем портал «Погода и климат» приводит данные: на 28 декабря в Рязани выпало 54 миллиметра осадков (126% месячной нормы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники
«Единая Россия» предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам
Выше -10 в субботу температура в Рязанской области не поднимется
Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В рязанском Новомичуринске ограбили школьника
В праздники рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды против пьяных за рулем
Вице-губернатор Греков поздравил рязанских спасателей
Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы
Скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич
У рязанских хоккеистов-любителей шайбы улетают в лунки рыбаков
Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело
На пожаре в Рязанской области погиб человек
На месте кровавого преступления в Рязани полицейские обнаружили 4-месячную малышку