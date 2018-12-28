2018-12-28T16:50:53+03:00
Происшествия

Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах

Задержать 25-летнего иностранца удалось с поличным
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали гражданина Республики Узбекистан, промышлявшего кражами дорогого алкоголя из супермаркетов.

В дежурную часть поступила информация о краже нескольких бутылок с коньяком из магазина в Борках. По подозрению в преступлении оперативники задержали 25-летнего иностранца, зарегистрированного в Москве и уже судимого за незаконный оборот наркотиков.

- В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили бутылки с пропавшим алкоголем, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что парень причастен еще и краже рюкзака с алкоголем из тележки супермаркета в Московском районе. Все спиртное мужчина продал водителю такси по сходной цене.

Ущерб составил 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники
«Единая Россия» предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам
Снег в Рязанской области уже превысил декадную норму
Выше -10 в субботу температура в Рязанской области не поднимется
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В рязанском Новомичуринске ограбили школьника
В праздники рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды против пьяных за рулем
Вице-губернатор Греков поздравил рязанских спасателей
Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы
Скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич
У рязанских хоккеистов-любителей шайбы улетают в лунки рыбаков
Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело
На пожаре в Рязанской области погиб человек
На месте кровавого преступления в Рязани полицейские обнаружили 4-месячную малышку