Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-28T16:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали гражданина Республики Узбекистан, промышлявшего кражами дорогого алкоголя из супермаркетов.

В дежурную часть поступила информация о краже нескольких бутылок с коньяком из магазина в Борках. По подозрению в преступлении оперативники задержали 25-летнего иностранца, зарегистрированного в Москве и уже судимого за незаконный оборот наркотиков.

- В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили бутылки с пропавшим алкоголем, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что парень причастен еще и краже рюкзака с алкоголем из тележки супермаркета в Московском районе. Все спиртное мужчина продал водителю такси по сходной цене.

Ущерб составил 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.