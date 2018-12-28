Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах
Полицейские задержали гражданина Республики Узбекистан, промышлявшего кражами дорогого алкоголя из супермаркетов.
В дежурную часть поступила информация о краже нескольких бутылок с коньяком из магазина в Борках. По подозрению в преступлении оперативники задержали 25-летнего иностранца, зарегистрированного в Москве и уже судимого за незаконный оборот наркотиков.
- В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили бутылки с пропавшим алкоголем, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что парень причастен еще и краже рюкзака с алкоголем из тележки супермаркета в Московском районе. Все спиртное мужчина продал водителю такси по сходной цене.
Ущерб составил 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.