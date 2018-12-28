В рязанском Новомичуринске ограбили школьника

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-28T15:49:25+03:00

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Полицейские задержали подростков причастных к ограблению 15-летнего школьника в Новомичуринске. В дежурную часть обратилась мама мальчика, она рассказала, что неизвестные забрали у сына 3 тысячи рублей.

Оперативники, опросив подростка, установили, что к преступлению могут быть причастны два жителя города - 15-летний парень и его 14-летний приятель.

- Они схватили пострадавшего, затащили его в ближайший подъезд и там под угрозой избиения заставили отдать все деньги. Ранее эти ребята уже попадали в поле зрения полиции как причастные к угонам автомобилей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».