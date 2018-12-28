2018-12-28T15:07:37+03:00
Авто

В праздники рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды против пьяных за рулем

В Сасовском районе водитель МАЗа попался нетрезвым из-за ДТП
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные и на протяжении всех праздничных дней в Рязанской области пройдут масштабные рейды по отлову пьяных водителей. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Автоинспекторы призывают рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать о людях, севших за руль нетрезвыми, и других грубых нарушения ПДД по телефонам 46-30-40, 27-50-70 или 02.

Кроме того, полиция поведала о «пьяном» ДТП, случившемся 24 декабря. В Сасовском районе 56-летний житель Мородовии, находясь на территории АЗС, на грузовике МАЗ сдавал задом и врезался в столб. Освидетельствование показало, что он был нетрезв. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав на срок до 2 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники
«Единая Россия» предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам
Снег в Рязанской области уже превысил декадную норму
Выше -10 в субботу температура в Рязанской области не поднимется
Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В рязанском Новомичуринске ограбили школьника
Вице-губернатор Греков поздравил рязанских спасателей
Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы
Скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич
У рязанских хоккеистов-любителей шайбы улетают в лунки рыбаков
Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело
На пожаре в Рязанской области погиб человек
На месте кровавого преступления в Рязани полицейские обнаружили 4-месячную малышку