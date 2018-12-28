В праздники рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды против пьяных за рулем

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-28T15:07:37+03:00

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В ближайшие выходные и на протяжении всех праздничных дней в Рязанской области пройдут масштабные рейды по отлову пьяных водителей. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Автоинспекторы призывают рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать о людях, севших за руль нетрезвыми, и других грубых нарушения ПДД по телефонам 46-30-40, 27-50-70 или 02.

Кроме того, полиция поведала о «пьяном» ДТП, случившемся 24 декабря. В Сасовском районе 56-летний житель Мородовии, находясь на территории АЗС, на грузовике МАЗ сдавал задом и врезался в столб. Освидетельствование показало, что он был нетрезв. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав на срок до 2 лет.