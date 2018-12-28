Вице-губернатор Греков поздравил рязанских спасателей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-28T14:37:07+03:00

В филармонии прошло торжество, приуроченное к профессиональному празднику МЧС

Изменить размер текста: A A

27 декабря в филармонии прошло торжественное собрание, посвященное дню спасателя. Поздравить рязанских огнеборцев с праздником пришел вице-губернатор региона Игорь Греков.

- Ваши результаты - главное доказательство профессионализма и готовности обеспечивать жителям региона безопасные условия жизни, защищать объекты промышленной и социальной инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций. Благодаря мужеству, отваге, преданности своему делу рязанские спасатели заслужили большое доверие и уважение жителей области, - приводит слова Игоря Грекова пресс-служба регионального правительства.

Также вице-губернатор вручил ключи от новой пожарно-спасательной техники. Теперь парк МЧС пополнился вахтовым автобусом, экскаватором-погрузчиком и двумя дизельно-грязевыми мотопомпами, закупленными за счет федерального и областного бюджетов.

Отличившиеся сотрудники МЧС были отмечены региональными и муниципальными наградами. Лучшими в деле совершенствования территориальной части государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году признаны Рязанский, Рыбновский и Старожиловский районы.