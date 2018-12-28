Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы
28 декабря губернатор Николай Любимов вручил ключи от новых автобусов водителям и руководителям 8 школ Рязанской области. Региональное министерство образования опубликовало список этих учреждений:
- Пехлецкая средняя школа имени В.В. Соловова (Кораблинский район),
- Малинищинская средняя общеобразовательная школа (Пронский район),
- Ряжская средняя школа №4 (Ряжский район),
- Батьковская основная школа (Сасовский район),
- Вослебовская средняя общеобразовательная школа (Скопинский район),
- Смолеевская основная школа (Ухоловский район),
- Казачинская средняя школа (Шацкий район)
- Санская основная общеобразовательная школа (Шиловский район).
Напомним, деньги на закупку техники выделялись из федерального бюджета. Ранее медучреждения получили в свое распоряжение новые автомобили «скорой» и передвижные медицинские комплексы – также по распоряжению Правительства РФ.
Фото: vk.com/minobrrzn
Фото: vk.com/minobrrzn