Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-28T14:00:04+03:00

Пять «ПАЗиков» и 3 «ГАЗели»

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28 декабря губернатор Николай Любимов вручил ключи от новых автобусов водителям и руководителям 8 школ Рязанской области. Региональное министерство образования опубликовало список этих учреждений:

- Пехлецкая средняя школа имени В.В. Соловова (Кораблинский район),

- Малинищинская средняя общеобразовательная школа (Пронский район),

- Ряжская средняя школа №4 (Ряжский район),

- Батьковская основная школа (Сасовский район),

- Вослебовская средняя общеобразовательная школа (Скопинский район),

- Смолеевская основная школа (Ухоловский район),

- Казачинская средняя школа (Шацкий район)

- Санская основная общеобразовательная школа (Шиловский район).

Напомним, деньги на закупку техники выделялись из федерального бюджета. Ранее медучреждения получили в свое распоряжение новые автомобили «скорой» и передвижные медицинские комплексы – также по распоряжению Правительства РФ.

Фото: vk.com/minobrrzn