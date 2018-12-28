2018-12-28T13:21:31+03:00
Общество

Скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич

Многие годы он руководил Рязанским картонно-рубероидным заводом
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Рязанский картонно-рубероидный завод.Фото: Рязанский картонно-рубероидный завод.
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В среду, 26 декабря, ушел из жизни почетный гражданин Рязани, заслуженный строитель РФ, академик Международной Академии организации производства Константин Николаевич Мееревич.

Об этом сообщили в пресс-службе МПК «Картонно-рубероидный завод». Именно этим производством многие годы руководил Константин Мееревич. Главной заслугой Константина Николаевича является то, что он сумел возродить и вдохнуть новую жизнь в Рязанский картонно-рубероидный завод.

- Светлые воспоминания о Константине Николаевиче, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти, - отмечают коллеги.

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