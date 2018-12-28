2018-12-28T13:30:04+03:00
Спорт

У рязанских хоккеистов-любителей шайбы улетают в лунки рыбаков

Обладатели городского кубка катка от властей так и не дождались
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
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Пруд поселка Никуличи зимой превращается в ледовую арену для любительской хоккейной команды. Возраст игроков разный, но любовь к хоккею одна – в чем убедилась съемочная группа ГТРК «Ока», недавно побывавшая на одной из тренировок.

Тренируются здесь в основном местные, но приезжают и любители из других районов Рязани – играть хочется, а негде.

– По городу очень мало залитых катков, я вчера был на шести, нашел один залитый – в Полянах, – рассказал вратарь команды «Никуличи» Александр Соловов.

Так и катаются на пруду, благо в этом году, в отличие от прошлого, он замерз довольно рано. Но на такой природной площадке тренироваться сложно: темнее рано, а освещения нет, бортики тут не установишь, да и рыбаки не дремлют – сверлят свои лунки.

Мечта хоккеистов – нормальная ледовая площадка. И до ее воплощения вроде бы немного… Или пропасть.

В прошлом году команда «Никуличи» выиграла городской чемпионат дворовых команд и на вручении кубка чиновники с улыбкой пообещали сделать коробку. И слово свое сдержали: каркас стоит. Но бугристую поверхность никто так и не выровнял, каток не залил. Да и маловата эта площадка для хоккея, хоть и любительского.

Так и продолжают рязанцы тренироваться на пруду – впереди очередной городской турнир. Интересно, что в случае выигрыша им скажут те же чиновники? Видимо, то же самое.

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