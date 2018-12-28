На пожаре в Рязанской области погиб человек

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-28T12:04:34+03:00

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Вечером в четверг, 27 декабря, в 23.46 на пульт дежурного поступила информация о пожаре в селе Карнаухово Шацкого района Рязанской области. Горело бесхозное деревянное строение с металлической кровлей. На ликвидацию ЧП выехал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

При разборе завалов в помещении был обнаружен труп. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Проводится доследственная проверка.