Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело
Кораблинские следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении начальника управления администрации района. Помимо 200-тысячного отката за квартиру для сироты, чиновнице вменяют 100 тысяч рублей взятки, полученной при схожих обстоятельствах.
По данным следствия, весной 2018 года женщина способствовала продаже квартиры на аукционе, организованном в Кораблине для закупки жилья для детей-сирот.
- После заключения муниципального контракта и перечисления продавцу бюджетных средств за квартиру подозреваемая получила от владельца квадратных метров взятку в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного Комитета РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.