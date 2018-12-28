2018-12-28T13:42:29+03:00
Происшествия

Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело

Теперь ей вменяют еще и стотысячный откат
Константин МОГИЛИН
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Кораблинские следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении начальника управления администрации района. Помимо 200-тысячного отката за квартиру для сироты, чиновнице вменяют 100 тысяч рублей взятки, полученной при схожих обстоятельствах.

По данным следствия, весной 2018 года женщина способствовала продаже квартиры на аукционе, организованном в Кораблине для закупки жилья для детей-сирот.

- После заключения муниципального контракта и перечисления продавцу бюджетных средств за квартиру подозреваемая получила от владельца квадратных метров взятку в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного Комитета РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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