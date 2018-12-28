На месте кровавого преступления в Рязани полицейские обнаружили 4-месячную малышку

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-28T13:33:43+03:00

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Ночью в БСМП Рязани поступила женщина с ножевыми ранениями брюшной полости. 39-летняя рязанка была без сознания. Врачи занялись ее спасением и одновременно сообщили о происшедшем в полицию.

Явившись в квартиру, из которой госпитализировали женщину, полицейские обнаружили… грудного ребенка. Четырехмесячная девочка в одночасье осталась одна: мама в больнице, отец же ударился в бега – судя по всему, он и взялся за нож.

Малышку отвезли к медикам Детской областной клинической больницы, а после осмотра передали в Дом ребенка. Теперь девочка под присмотром специалистов, сообщает пресс-служба полиции.

34-летнего отца, кстати, задержали спустя несколько часов после сигнала о нападении. Он уже был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. По словам соседей, во время нападения на жену мужчина был пьян.

Нож изъят, возбуждено уголовное дело.