Водитель «Газели» не справился с управлением на рязанской дороге и выехал на встречную полосу

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-28T11:05:41+03:00

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В четверг, 27 декабря, в Сапожковском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП. В 13.50 на 11-м километре дороги, связывающей райцентра с населенными пунктами Канино, Парышка, Кириловка 52-летний житель города Кораблино не справился с управлением автомобиля «Газель». Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась во внедорожник Kia Sorento. Иномаркой управлял 45-летний мужчина.

В происшествии травмы получили оба водителя. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками дорожной полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек. Также зарегистрировано 26 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержан один нетрезвый водитель.