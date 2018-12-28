В Окском заповеднике Рязанской области посчитали комаров

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-28T14:08:02+03:00

Их оказалось вдвое больше, чем год назад

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Под финал уходящего года Окский заповедник обнародовал информацию об итогах сезона учета кровососущих комаров.

Эта работа ведется здесь много лет, и 2018-й не стал исключением – в районе центральной усадьбы заповедника продолжался учет кровососущих комаров рода Aedes.

Исследования велись на трех стационарных площадках: в сосняке, на заболоченном луге и в пойменном ольшанике.

Всего было учтено 5144 экземпляров. В среднем за сезон это 90,2 нападений на человека за один 10-минутный период.

Кстати, весной и летом 2018 года комаров было вдвое больше, чем в 2017-м – тогда показатель составил 46,3 нападений на человека за 10 минут. Самыми многочисленными были самки A. cinereus.