В Окском заповеднике Рязанской области посчитали комаров
Под финал уходящего года Окский заповедник обнародовал информацию об итогах сезона учета кровососущих комаров.
Эта работа ведется здесь много лет, и 2018-й не стал исключением – в районе центральной усадьбы заповедника продолжался учет кровососущих комаров рода Aedes.
Исследования велись на трех стационарных площадках: в сосняке, на заболоченном луге и в пойменном ольшанике.
Всего было учтено 5144 экземпляров. В среднем за сезон это 90,2 нападений на человека за один 10-минутный период.
Кстати, весной и летом 2018 года комаров было вдвое больше, чем в 2017-м – тогда показатель составил 46,3 нападений на человека за 10 минут. Самыми многочисленными были самки A. cinereus.