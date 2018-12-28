2018-12-28T09:56:11+03:00
Здоровье

В рязанском райцентре открыли отделение дневного пребывания инвалидов и пенсионеров

Помимо социальной и медицинской помощи, пожилые люди здесь смогут просто пообщаться
Мария БЛИНОВА
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В Касимовском комплексном центре социального обслуживания населения появилось отделение дневного пребывания, предназначенное для пожилых людей и инвалидов, сообщает портал uzrf.ru.

Помимо социально-бытовой помощи и общения, люди смогут получить здесь и медицинскую поддержку – в центре открыли и пункт проката технических средств реабилитации.

На открытии побывал заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, который вручил директору комплексного центра Ольге Шибаевой ключи от специализированного автомобиля для перевозки маломобильных пассажиров.

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