2018-12-27T20:29:02+03:00
Происшествия

У безработного из рязанского райцентра нашли марихуану

Полицейских мужчина уверял в том, что заблаговременно запасся ею осенью для себя
Антон НИКИФОРОВ
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Ряжские полицейские получили информацию, что 34-летний неработающий мужчина может иметь с собой «травку».Они остановили его, провели личный досмотр, нашли в полиэтиленовом пакете вещество с характерным запахом. Информация подтвердилась: после необходимой экспертизы и взвешивания оказалось, что вес запрещенного вещества, а это была марихуана, составляет 117 граммов.

Задержанный уверял, что загодя, еще осенью припас ее для себя. Тем не менее, ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Возбуждено уголовное по статье 228, часть 2 УК РФ.

Информация предоставлена издательством «Пресса».

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