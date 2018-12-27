2018-12-27T19:40:01+03:00
Общество

Одаренные рязанские дети получили именные губернаторские стипендии

Полсотни школьников в течение года показали высокие успехи на олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных турнирах
Антон НИКИФОРОВ
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48 школьников отмечены именной стипендией губернатора. Фото: издательство "Пресса"48 школьников отмечены именной стипендией губернатора. Фото: издательство "Пресса"
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Вручение именных стипендий губернатора Рязанской области победителям и призерам всероссийских и международных олимпиад; творческих конкурсов и спортивных состязаний, а также лауреатам региональных этапов по двум и более предметам состоялось 27 декабря . Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Зампред правительства Рязанской области Лариса Крохалева после церемонии награждения отметила, что учащихся впереди ждет длинный путь, но уже сегодня они смогли показать себя, как вполне взрослые люди.

- Опыт, который уже есть у вас, говорит об активной жизненной позиции, умении определить приоритеты, - подчеркнула Крохалева.

Именные губернаторские стипендии получили 48 школьников из Рязани и районов области.

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