2018-12-27T17:46:18+03:00
Общество

В Рязани из детского садика пропал трехлетний мальчик

Полиция менее чем за полчаса установила, кто и куда увез ребенка
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 27 декабря, пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщила, что в Рязани около 9.00 утра из детского садика пропал трехлетний мальчик. Мама ребенка описала автомобиль, на котором увезли ее ребенка. Ориентировка на машину незамедлительно была разослана всем постам.

Менее чем через полчаса на посту ДПС «Дягилевский» сотрудники полиции остановили автомобиль, подходивший под описание. В салоне автомобиля находился пропавший ребенок.

Оказалось, что мальчика забрал его 29-летний отец, проживающий в Московской области. Мужчина оформляет развод с супругой и на сегодняшний день имеет все права на то, чтобы ребенок жил с ним.

Сотрудники полиции успокоили женщину, что мальчик находится с родственниками и у него все хорошо.

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