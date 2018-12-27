В Новогоднюю ночь в Дашково-Песочне Рязани перекроют движение

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-27T20:44:46+03:00

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Администрация Рязани обнародовала режим движения пассажирского транспорта в новогоднюю ночь и график на Рождество. В ночь с 31 декабря на 1 января площадь Ленина перекроют, а троллейбусы, автобусы и маршрутки пустят в обход.

Помимо этого движение ограничат и на улице Новоселов – здесь пройдут народные гуляния «Карнавальная ночь» с фейерверком.

А потому 1 января на улице Новоселов – от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимакова – с 00.20 до 1.30 перекроют движение. Пассажирский транспорт пустят по следующей схеме:

Автобусы №№6 и 16:

– в сторону центра города после остановки «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своим маршрутам;

– из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своим маршрутам.

Автобусы №№17 и 22:

– из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своим маршрутам;

– в сторону центра города после остановки «ул. Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по своим маршрутам.

Маршрутки №№31, 32, 33, 47, 53, 65, 66, 96, 98 и 99:

– в сторону центра города после остановки «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по своим маршрутам;

– из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по своим маршрутам;

Маршрутки №77:

– из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;

– в сторону центра города после остановки «ул. Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по своему маршруту.

Автобусы №34:

– из центра города после остановки «Депо №3» следуют по улицам Зубковой, Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;

– в сторону центра города после остановки «Сбербанк» следуют по улице Зубковой, далее от остановки «Депо №3» по своему маршруту.

Маршрутки №№57 и 85:

– из центра города после остановки «Депо №3» следуют по улицам Зубковой, Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своим маршрутам;

– в центр города следуют по своим маршрутам.