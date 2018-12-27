В Рязани из-за прорыва на теплосетях «недогреты» центр и Песочня

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-27T16:57:04+03:00

Жителям спального района подачу тепла в нормальном режиме обещают возобновить к ночи

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27 декабря в Рязани произошло сразу два прорыва в системе теплоснабжения. Из-за этого МУП «РМПТС» снизило подачу тепла в дома Дашково-Песочни и центра города.

По состоянию на 16.00 на улице Горького ремонт уже завершился, а на тепломагистрали в районе Хамбушево муниципальное предприятие продолжало работу.

- В центре уже скоро будет тепло. В Дашково-Песочне полностью потеплеет ближе к ночи, - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

По информации «Комсомолки», в заявке РМПТС на снижение параметров подачи теплоносителя по 4-й магистрали (ведущей в ДПР) временем окончания работ значится полночь.