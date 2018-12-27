Обметайте чаще: в рязанском райцентре угнали припорошенное снегом авто

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-27T16:12:45+03:00

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Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району задержали угонщика, подозреваемого в краже автомобиля ВАЗ-2109, припаркованного на улице районного центра. Об этом сообщает сайт ведомства.

18-летний житель Рыбного обратился в полицию: юноша на несколько дней уехал к родственникам, а вернувшись, не обнаружил припаркованный на улице свой ВАЗ – 2109. Оперативники смекнули, что если машина достаточно подержанная, ее могут сдать на металлолом. Их догадка оказалась верной. На одном из пунктов приема вторсырья полицейские обнаружили пропавшую «девятку», вычислили, кто ее туда сдал. Им оказался 23-летний местный житель, которого задержали. Он рассказал, что увидев припорошенную снегом машину, решил, что на ней никто не ездит, и, стало быть, хозяин хватится пропажи не скоро, а затем свои мысли воплотил в дело, за которое ему теперь грозит до 5 лет несвободы. Именно так его поступок трактует ч.2 ст.158 УК РФ.