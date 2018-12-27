Прокуратура нашла нарушения на АЗС в Рязанской области
Виновное лицо привлечено к ответственности
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Прокуратура обнаружила множественные нарушения пожарной безопасности на АЗС «Стрелка» в Ухоловском районе Рязанской области.
В частности, местный персонал должным образом не был обучен, а работоспособность систем и установок противопожарной защиты не проверялась так, как того требует закон, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По фактам нарушений статьи 20.4 КоАП РФ возбуждено административное дело. Виновное лицо привлечено к ответственности - штрафу.