2018-12-27T16:20:58+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения на АЗС в Рязанской области

Виновное лицо привлечено к ответственности
Константин МОГИЛИН
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Прокуратура обнаружила множественные нарушения пожарной безопасности на АЗС «Стрелка» в Ухоловском районе Рязанской области.

В частности, местный персонал должным образом не был обучен, а работоспособность систем и установок противопожарной защиты не проверялась так, как того требует закон, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По фактам нарушений статьи 20.4 КоАП РФ возбуждено административное дело. Виновное лицо привлечено к ответственности - штрафу.

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