Рязанский суд решил закрыть девять сайтов с поддельными медсправками
С ходатайством о запрете их работы обратилась прокуратура
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Суд удовлетворил жалобу Милославской прокуратуры и признал незаконными несколько сайтов, на которых можно было приобрести поддельные медицинские справки.
- Во время процесса удалось доказать, что информация размещенная на девяти сайтах нарушает законы и является запрещенной для распространения на территории Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Суд согласился с доводами обвинения и признал деятельность этих площадок незаконной. Решения направлены в региональное управление Роскомнадзора для блокировки нарушителей.