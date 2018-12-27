2018-12-27T14:49:44+03:00
Происшествия

Рязанский суд решил закрыть девять сайтов с поддельными медсправками

С ходатайством о запрете их работы обратилась прокуратура
Константин МОГИЛИН
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Суд удовлетворил жалобу Милославской прокуратуры и признал незаконными несколько сайтов, на которых можно было приобрести поддельные медицинские справки.

- Во время процесса удалось доказать, что информация размещенная на девяти сайтах нарушает законы и является запрещенной для распространения на территории Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд согласился с доводами обвинения и признал деятельность этих площадок незаконной. Решения направлены в региональное управление Роскомнадзора для блокировки нарушителей.

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