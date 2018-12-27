На Лыбедском бульваре в Рязани пройдет рождественский фестиваль

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-27T14:42:08+03:00

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7 января в Рязани на Лыбедском бульваре (со стороны гостиницы «Старый город») состоится фестиваль «Встретимся на Рождество!». Начало мероприятий запланировано на 15.00, сообщает областное министерство культуры и туризма.

«Гастрономический сюрпризы» - так организаторы назвали часть программы, в ходе которой рождественские блюда представят шеф-повара ресторанов города. Кроме того, гостям на большом экране покажут «Доброе кино» - лучшие отечественные кино- и мультфильмы.

Также все желающие смогут поучаствовать в «Рождественском хороводе» и своими глазами увидеть, как создается новый арт-объект - ледяная скульптура, посвященная светлому празднику.