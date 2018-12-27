В Рязани на улице Халтурина ВАЗ-2114 сбил пенсионера
Мужчину госпитализировали
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В среду, 26 декабря, примерно в 16.40 на улице Халтурина у дома №5а произошло ДТП с участием пешехода. Рязанец 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил 72-летнего пенсионера – также жителя областного центра. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. С травмами его доставили в больницу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками дорожной полиции.
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