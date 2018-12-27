Рязанский таксист оказался закладчиком «синтетики»

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-27T13:51:17+03:00

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Полицейские задержали 22-летнего рязанца по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Оперативникам стало известно, что молодой человек, работающий таксистом, устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин.

Узнав о том, что подозреваемый «по делам» собирается в Рыбное, его решили задержать.

- Машину полицейские остановили на Московском шоссе. При личном досмотре у таксиста обнаружили 30 свертков с «синтетикой». В общей сложности изъято 15 граммов вещества, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Молодому человеку может грозить до 15 лет заключения.