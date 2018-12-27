Рязанский таксист оказался закладчиком «синтетики»
Полицейские задержали 22-летнего рязанца по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Оперативникам стало известно, что молодой человек, работающий таксистом, устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин.
Узнав о том, что подозреваемый «по делам» собирается в Рыбное, его решили задержать.
- Машину полицейские остановили на Московском шоссе. При личном досмотре у таксиста обнаружили 30 свертков с «синтетикой». В общей сложности изъято 15 граммов вещества, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Молодому человеку может грозить до 15 лет заключения.