2018-12-27T13:17:45+03:00
Происшествия

В рязанской райцентре сбили пьяного пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Мария БЛИНОВА
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Поздним вечером на 37 км дороги Шацк-Касимов произошло ДТП с пешеходом, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась в Сасове примерно в 22.00.

По информации местного отделения ГИБДД, нетрезвый 58-летний житель райцентра переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль ВАЗ-217030. За рулем легковушки был 57-летний житель Сасова.

В итоге пешеход с переломами конечностей доставлен в больницу.

Напомним, в тот же день ДТП с пострадавшими произошло в Александро-Невском районе – здесь лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Сaptiva.

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