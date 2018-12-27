В рязанской райцентре сбили пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-27T13:17:45+03:00

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Поздним вечером на 37 км дороги Шацк-Касимов произошло ДТП с пешеходом, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась в Сасове примерно в 22.00.

По информации местного отделения ГИБДД, нетрезвый 58-летний житель райцентра переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль ВАЗ-217030. За рулем легковушки был 57-летний житель Сасова.

В итоге пешеход с переломами конечностей доставлен в больницу.

Напомним, в тот же день ДТП с пострадавшими произошло в Александро-Невском районе – здесь лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Сaptiva.