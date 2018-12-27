В рязанской Дашково-Песочне бензовоз снес легковушку (видео)

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-27T12:37:18+03:00

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В среду, 26 декабря, в Дашково-Песочне произошло ДТП. Видео столкновения появилось в группе Дороги Рязани ВКонтакте. Авария случилась около ТЦ «Европа» – на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.

На записи отчетливо видно, как легковой автомобиль, стоявший на перекрестке со стороны начала улицы Новоселов, стартует на зеленый сигнал светофора. В этот момент в него врезается бензовоз, ехавший перпендикулярно – его водитель на светофор внимания, видимо, не обратил.

Удар пришелся на переднюю левую часть легковушки. Однако ее водитель, к счастью, не пострадал: как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе региональной полиции, эта авария в сводке происшествий отсутствует, значит, пострадавших нет.