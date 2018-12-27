В пригороде Рязани автоледи повалила на дорогу железобетонный столб

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-27T12:29:36+03:00

На этом участке ДТП не редкость: местные жители считают, что здесь аномальная зона

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27 декабря около 9:30 утра практически на нерегулируемом пешеходном переходе возле деревни Давыдово женщина средних лет на автомобиле LADA врезалась в железобетонную опору уличного освещения. К тому же, в непосредственной близости от ДТП находятся две остановки общественного транспорта. Женщина за медицинской помощью не обращалась – пострадал только автомобиль. По словам самой автоледи, она даже не поняла, как это случилось: на зимней, но хорошо очищенной дороге, машину занесло, и она врезалась в столб.

Железобетонная опора упала на проезжую часть, при этом частично ее перегородив. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники электроснабжающей организации, следом за ними – машина ДПС.

Суеверные местные жители этот участок дороги от поселка Солотча до поворота на санаторий «Сосновый бор» вообще считают аномальной зоной, т.к. дорожные происшествия здесь случаются с настойчивой периодичностью. Мы недавно писали, что еще одна женщина буквально в сотне метров от этого ДТП врезалась в сосну.