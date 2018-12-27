Оглашен приговор по делу об опрометчивом предложении девушке, которое обернулось для рязанца гибелью
Московский районный суд Рязани огласил приговор 22-летнему ранее судимому молодому человеку, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следователями СКР было установлено, что вечером 29 июля 2018 года на улице Сельских Строителей в Рязани компания молодых людей распивала спиртное. По время «застолья» один из участников сказал девушке о своей симпатии и предложил интимную близость. Девушка в это время встречалась с другом обвиняемого, поэтому слова о близости того сильно разозлили. Вступившись за честь друга, молодой человек руками и ногами избил ловеласа. От полученных травм потерпевший спустя какое-то время скончался.
Подсудимый свою вину полностью признал. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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