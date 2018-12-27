Продавец кастрюль обчистил пожилого рязанца
Полицейские раскрыли кражу сбережений из квартиры рязанского пенсионера. В дежурную часть обратился 69-летний мужчина, рассказавший, что незадолго до пропажи денег из тайника, в дверь позвонил незнакомец.
- Молодой человек предложил купить набор кастрюль, но рязанцу они не понравились. Тогда парень попросил попить воды, а утолив жажду быстро ретировался. После того как торговец ушел, хозяин обнаружил пропажу 29 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Прибывшие на вызов оперативники показали пострадавшему фотографии поквартирных торговцев, в одном из них он узнал недавнего гостя. Найти молодого человека не составило труда. Задержали его как раз вовремя застолья, устроенного после удачной «сделки».
Возбуждено уголовное дело.