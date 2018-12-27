Коммунальщиков Минобороны оштрафовали на 180 тысяч за загрязнение воздуха в Рязани
Госучреждение нарушило правила охраны атмосферного воздуха
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Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России оштрафовали за ошибки, допущенные при работе в Рязани, сообщает Военная прокуратура Рязанского гарнизона.
В облцентре управляющая компания содержит 5 котельных, и сотрудники надзорного органа проверили, как ЖКУ соблюдает законодательство об охране окружающей среды.
Выяснилось, что от работы котельных в воздух идут загрязняющие вещества, однако специальное разрешение на вредные выбросы военные коммунальщики до сих пор не оформили.
В итоге ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России привлечено к административной ответственности – оштрафовано на 180 тысяч рублей.