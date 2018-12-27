2018-12-27T11:44:50+03:00
Недвижимость

Коммунальщиков Минобороны оштрафовали на 180 тысяч за загрязнение воздуха в Рязани

Госучреждение нарушило правила охраны атмосферного воздуха
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России оштрафовали за ошибки, допущенные при работе в Рязани, сообщает Военная прокуратура Рязанского гарнизона.

В облцентре управляющая компания содержит 5 котельных, и сотрудники надзорного органа проверили, как ЖКУ соблюдает законодательство об охране окружающей среды.

Выяснилось, что от работы котельных в воздух идут загрязняющие вещества, однако специальное разрешение на вредные выбросы военные коммунальщики до сих пор не оформили.

В итоге ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России привлечено к административной ответственности – оштрафовано на 180 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской Дашково-Песочне бензовоз снес легковушку (видео)
В пригороде Рязани автоледи повалила на дорогу железобетонный столб
Продавец кастрюль обчистил пожилого рязанца
Оглашен приговор по делу об опрометчивом предложении девушке, которое обернулось для рязанца гибелью
Более 500 детей побывали на елке главы администрации Рязани
На «Каспии» в Рязанской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Chevrolet
На полках рязанских магазинов нашли фальсифицированную красную икру
Рязанский театр драмы приглашает на романтическую комедию «Новогодняя пурга»
Дорогу в рязанской глубинке отремонтируют по решению суда
Причиной эвакуации автовокзала в Рязани стал бесхозный предмет
Автовокзал «Центральный» в Рязани эвакуировали
Рязанцы показали себя бережливыми в соцсфере, медицине и образовании
В спальном районе Рязани прорвало тепломагистраль
Рязанская прокуратура проверит законность нахождения в РФ родителей погибшего при пожаре ребенка
Двое насильников из Рязанской области предстанут перед судом
Самый буйный осужденный рязанской ИК-3 теперь разнес камеру штрафного изолятора
Рязанским медучреждениям передали 15 «скорых» и 8 мобильных ФАПов
В Рязани жена убила мужа и попыталась свалить вину на других
Рязанец обвинил заведующую детским садиком в коррупции
Райсуд в Рязанской области приговорил ревнивого убийцу к 17 годам строгого режима
В праздники коммунальщики Рязани будут работать круглосуточно