Коммунальщиков Минобороны оштрафовали на 180 тысяч за загрязнение воздуха в Рязани

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-27T11:44:50+03:00

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Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России оштрафовали за ошибки, допущенные при работе в Рязани, сообщает Военная прокуратура Рязанского гарнизона.

В облцентре управляющая компания содержит 5 котельных, и сотрудники надзорного органа проверили, как ЖКУ соблюдает законодательство об охране окружающей среды.

Выяснилось, что от работы котельных в воздух идут загрязняющие вещества, однако специальное разрешение на вредные выбросы военные коммунальщики до сих пор не оформили.

В итоге ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России привлечено к административной ответственности – оштрафовано на 180 тысяч рублей.