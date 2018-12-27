2018-12-27T11:09:17+03:00
Происшествия

На «Каспии» в Рязанской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Chevrolet

Четырех человек доставили в больницу
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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27 декабря на трассе «Каспий» в Рязанской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Сaptiva. В ДТП пострадали четыре человека.

Уточняется, что авария случилась на 337 километре Р-22 - участке, проходящем по территории Александро-Невского района. Опираясь на предварительную информацию, пресс-служба регионального УМВД сообщает, что на встречную полосу выехал водитель «восьмерки», 31-летний житель Тамбовской области.

Он сам и трое пассажиров - 20-летняя девушка, мужчины 31 и 40 лет - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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