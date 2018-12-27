Рязанский театр драмы приглашает на романтическую комедию «Новогодняя пурга»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-27T10:25:33+03:00

Представления пройдут только в январе 2019 года

Изменить размер текста: A A

Рязанский театр драмы готовит уже пятый выпуск полюбившейся всем новогодки – в начале января зрители увидят вечернее представление специально для взрослых.

В нем принимают участие любимые актеры, а сюжет содержит массу хорошо знакомых всем рязанцам особенностей и обстоятельств …

В этом году действие будет проходить не в Рязани, а в краях, достаточно отдаленных от этого города. Догадываетесь? Нет, это не то, о чем вы подумали. Не догадываетесь? Ничего страшного! Вас там встретят – вас там ждут!

Конечно, на сцене будет хорошо знакомая и многими любимая Белка! Она-то и начнет вечерний новогодний марафон 2 января в 19 часов.

Кроме того, на сцене – любимые актеры:

– заслуженный артист России Александр Зайцев

– почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин

– артисты Андрей Блажилин, Марина Мясникова, Владимир Приз, Вячеслав Шеломенцев

Режиссер-постановщик - Арсений Кудря.

Увидеть спектакль «Новогодняя пурга» можно со 2 по 7 января и с 12 по 14 января. Начало всех представлений в 19.00.

.

На правах рекламы.