Рязанский театр драмы приглашает на романтическую комедию «Новогодняя пурга»
Рязанский театр драмы готовит уже пятый выпуск полюбившейся всем новогодки – в начале января зрители увидят вечернее представление специально для взрослых.
В нем принимают участие любимые актеры, а сюжет содержит массу хорошо знакомых всем рязанцам особенностей и обстоятельств …
В этом году действие будет проходить не в Рязани, а в краях, достаточно отдаленных от этого города. Догадываетесь? Нет, это не то, о чем вы подумали. Не догадываетесь? Ничего страшного! Вас там встретят – вас там ждут!
Конечно, на сцене будет хорошо знакомая и многими любимая Белка! Она-то и начнет вечерний новогодний марафон 2 января в 19 часов.
Кроме того, на сцене – любимые актеры:
– заслуженный артист России Александр Зайцев
– почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин
– артисты Андрей Блажилин, Марина Мясникова, Владимир Приз, Вячеслав Шеломенцев
Режиссер-постановщик - Арсений Кудря.
Увидеть спектакль «Новогодняя пурга» можно со 2 по 7 января и с 12 по 14 января. Начало всех представлений в 19.00.
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